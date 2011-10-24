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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 09:19 BJT

〔台湾股市〕开高走高,宏基由跌转升

路透台北10月24日电---台湾股市周一开盘上涨1.35%,尾随美股上周五劲扬走势;电脑厂商宏基(2353.TW)开低走高,此前该公司公布第三季亏损大于市场预期[ID:nCT0409048].

加权股价指数.TWII开盘报7,352.43点.宏基开盘小跌0.28%.

台币兑美元TWD=TP小升至30.225台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超20.90亿台币,已连续四日卖超,累计金额为167.66亿.[ID:nCT0408902] (完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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