主要国家经济指标预测--10月25日****

路透10月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月25日(二)
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.1 5.2
0645 法国消费者信心指数 10月 79 80
0800 意大利消费者信心指数 10月 97.7 98.5
0800 意大利零售销售(较上月) 8月 -- -0.10%
(较上年同期) -- -2.40%
0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字93 赤字93.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月22日当周 -- +0.1%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.3% -0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月22日当周 -- +4.6%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 8月 -3.6% -4.1%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% 持平
未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.9%
1300 加拿大央行利率决定 1.0% 1.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 负6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +0.8%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 46.5 45.4
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月23日(日)
2350 日本贸易收支(10亿日圆) 9月 300.4 198.8
出口(较上年同期) 2.4% 1.0%
进口(较上年同期) 12.1% 12.6%
10月24日(一)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季终值 0.6% 0.8%
(较上年同期) 2.7% 2.9%
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 49.0 48.0
服务业PMI 46.0 50.5
综合PMI 46.8 --
0728 德国制造业PMI 10月初值 48.9 50.0
服务业PMI 52.1 49.7
综合PMI 51.2 --
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 47.3 48.0
服务业PMI 47.2 48.5
综合PMI 47.2 48.8
0900 欧元区工业订单(较上月) 8月 +1.9% +0.2%
(较上年同期) +6.2% +5.7%
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 负0.22 --
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.4% +0.7%
(较上年同期) +4.6% +4.9% (完)
--整理 戴素萍/王翔琼; 审校 艾茂林