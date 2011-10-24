〔美国经济〕政府拟放宽HARP再融资计画门槛,提供房屋持有人更多协助

路透华盛顿10月21日电---知情消息人士指出,美国政府最快将在周一公布一项新的再融资计画,以支持备受打击的楼市,那些身上背负的贷款超过其房屋价值的房屋所有人将可获得新援助.

奥巴马政府一直与美国抵押贷款机构房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的监管机构协商,试图找出让借款人将贷款转贷至较低利率的方法,即使借款人的房屋净值很低.

监管机构联邦住房金融局拟放宽已实施两年的住房可偿付再融资计画(Home Affordable Refinance Program,HARP),该计画旨在协助那些按时缴纳贷款,但却因房价下跌而无法再融资的借款人.

目前HARP所针对的对象是抵押品由房利美、房贷美承贷或担保的借款人,只要他们的贷款未超过其房价的125%均可适用HARP.

消息人士说,联邦住房金融局将放松该项门槛,但是不清楚会放宽到多少.

消息人士指出,另一项改变可能包括放宽根据HARP的抵押再融资费用.

奥巴马政府和联邦住房金融局也试图解决是否该免除所谓的"保证与承诺条款"的歧见.这种条款基本上是合约载明当贷款被出售及证券化的时候,发起人、发行人及投资人可取得的奖励补助.该条款也约定贷款若出现违约的情况,发起人需买回贷款.

位消息人士说,联邦住房金融局不太可能完全免除条款,不过正在审视选项.(完)