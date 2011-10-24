《热点透视》央行总裁任命案铸下大错,意大利总理招惹法国反弹风险

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记者 Pierre Briançon 编译 张明钧

路透伦敦10月21日电---意大利总理贝鲁斯柯尼虽然选了个合宜人选担任意大利央行总裁,但却已铸成大错.毫无疑问,维斯科(Ignazio Visco)有着适合接掌此职位的各项条件,他的专业能力无懈可击,而所有迹象也显示出他有着强大的独立意志.但贝鲁斯柯尼未将央行总裁一职交给现任欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)的决定,恐将使其与法国陷入不必要的争端.

在欧洲央行执委会中,包括欧洲央行总裁在内,共有六名执委,而欧元区前四大成员国各占一席执委,是一项不成文的传统,另外两席执委通常是由规模较小国家人士出任;这六位执委与欧元区17国央行总裁合组管理委员会.

让德国、法国、意大利及西班牙等经济上较为强势国家占有一席以上,实属合情合理,这也强化了欧洲央行的整体信誉.但若管理委员会中意大利人就占了三席(维斯科、斯麦吉及即将接任欧洲央行总裁的德拉吉(Mario Draghi)),恐将使欧洲央行的信誉受挫.在此同时,特里谢卸下欧洲央行总裁职务之後,法国在欧洲央行管理委员会中只剩下法国央行总裁占有一席.

像欧洲央行这类国际组织的重要职缺任命案,"用人唯才"是向来是政治正确的说法,国籍不会也不应成为主要考量.但这并非实情.专业能力固然是必要条件,但无论其能力有多麽强大--遑论人才济济也是事实--国际性组织也通常是政治的产物.外界观感至为重要.

欧洲央行8月开始买进意大利公债的举措备受争议,意大利的财政问题现已是欧洲央行的重要课题.而在意大利代表席次过多的情形下,欧洲央行的任何决定都会有面临遭放大镜检视的风险.无论欧洲央行做出哪些决定,德拉吉及欧洲央行其他意大利籍委员不是会被批评对自己国家过于宽容、就是会被批评为了平息德国等国的抨击而对意大利过于严苛.

贝鲁斯柯尼仍有机会指派斯麦吉其他工作,以改善欧洲央行的权力平衡.但他已经错失一次提振欧洲央行威望的机会.(完)

背景新闻:

--意大利总理贝鲁斯柯尼于10月20日指派该国央行第三号人物维斯科接任央行总裁,恐将因此与法国产生外交争端.

--现年61岁的维斯科是意大利参与七国集团(G7)及20国集团(G20)会议的代表,贝鲁斯柯尼领导的执政联盟内部争执数月之後,最後一刻妥协同意维斯科接任央行总裁.

--贝鲁斯柯尼办公室表示,已经致函意大利央行管理委员会,告知政府希望由维斯科接替德拉吉留下的央行总裁位置;德拉吉即将于11月1日接任欧洲央行总裁.(完)