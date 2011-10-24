《热点透视》欧洲纾困基金相关疑问厘清

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王冠中

路透伦敦10月21日电---让欧洲金融稳定机构(EFSF)的4,400亿欧元资金发挥更大的效益,是缓解欧元区债务问题的关键.但欧洲央行和各成员国政府对于如何强化该机构有限的资源却持不同看法.以下细说事情的始末.

**等等,EFSF规模不是已经扩大过了?**

是的.在2010年春季草创时,欧元区希望该基金是个不必派上用场的"大炮",但能发挥吓阻市场的效果.然而,随着危机从希腊扩散至爱尔兰和葡萄牙,显然该基金也需要更多的资源.

欧元区在7月时将EFSF可放贷规模扩大至4,400亿欧元,并且赋予在次级市场买进公债以及协助拯救银行业的权力.这些改变需要欧元区17个成员国个别国会核准.斯洛伐克本月稍早勉强核准该项调整,但此时市场不安情绪已经扩及西班牙和意大利.EFSF的规模还不足以救助这两个国家,根据花旗集团,两国需要在2013年中前借贷或者再融资9,000亿欧元.

**为何成员国不能为EFSF注入更多资金?**

该基金是由欧元区全数成员国进行担保.但接受纾困的国家需要退出担保之列,因此随着危机扩大,支持EFSF的国家数也在减少.该基金的AAA评等也要视欧元区剩馀AAA评等国家的支持而定,尤其是德国和法国.

提高担保会加大这些国家的财政压力.若法国失去AAA评等,德国几乎就得独撑大局.扩大担保也需要各国国会再行表决,这是各国政府现在不愿意做的事情.

**EFSF一定要拥有AAA评等吗?**

不一定.如果该基金的评等下降数个级距,它可以获得评等较低的欧元区国家提供担保,进而扩大可借贷的能力.然而,这会增加EFSF的借贷成本,进而让其纾困贷款的吸引力降低.的确,EFSF的利差近几周来已有所扩大.

**在没有增加资金的情况下,EFSF尚有多少资金可运用?**

大概不到3,000亿欧元.该基金已向爱尔兰和葡萄牙放贷,而且承担了希腊最新1,070亿欧元援助方案的多数部分.若国际货币基金组织(IMF)协助分担希腊纾困,EFSF可能会有更多馀裕.但该基金还是得留点现金,以支应商业银行纾困.

**能否把该基金转换成银行?**

这是一项构想.政府的担保可以转化成一家巨型金融机构的资本.这家EFSF银行就可以在次级市场买进主权债,并且以这些债券向欧洲央行融资换取现金.以10倍的融资杠杆,EFSF理论上将拥有高达3兆(万亿)欧元的火力.

然而,这项计画可能需要改写EFSF架构协议,需要各国国会核准.再者,这还需要欧洲央行的配合,但欧洲央行不甚愿意.最後,这计画可能会遭德国反对,且可能与德国的宪政法庭抵触.

**好吧,那把EFSF转化成担保者呢?**

这个的希望高一些.一个可能性是EFSF就新发行的主权债做部分担保,有助于那些不放心买进意大利和西班牙债券的投资人获得信心.这会降低借贷成本,并且抑制问题扩大.若EFSF就新发行欧元债券的前20%损失做担保,担保的债券面值可高达1.5兆欧元.

**这麽做有什麽缺点吗?**

有一些.首先,不确定担保20%是否足以让投资人放心.若担保幅度需要达到30%或40%,EFSF的资源将无法负担.这项计画也可能会让主权债市场形成两种层级,让一些国家更难重获投资人信心.

提供初期损失担保,也会让该基金本身的风险升高,进而可能损及信用评等.甚至也无法确定这样的计画能否通过:部分法律专家认为这样的担保有违欧盟条约.

**欧元区还能做什麽?**

还有一些其他的构想.有一项建议是,陷入困境的政府向投资人提供EFSF债券做为担保,确保在违约的情况下,部分资金是会受到保护的.然而,这会增加一些国家的整体债务水准.另一个构想是,EFSF应向买进新发行公债的投资人提供信用违约互换(CDS).部分新兴市场也提出了透过IMF向欧元区提供更多担保的构想.但这遭到已开发国家的否决.

**这种金融扭曲的情况不是注定会失败吗?**

或许是.欧元区正努力运用手中的资源,以免因为寻求另一轮国会表决而造成延宕和风险.但只有在投资人相信并非真的需要担保的情况下,杠杆操作EFSF资金才会有效用.这也就是市场会持怀疑态度的原因:如果西班牙和意大利违约,法国和德国真的会买单吗?

强化EFSF或许可以为欧元区争取到一些时间.但除非各国政府准备设置更永久性的长期架构来支撑负债国家,否则欧洲的纾困基金还是无法获得足够信赖.(完)