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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:29 BJT

《全球金融分析》强迫民间承担希腊债券亏损,仅将略微提高风险成本

* 欧元区"非信用事件"的说法,令风险高估

* 迫使民间承担希腊债券亏损,不会推高系统性风险

* 加强资讯透明度及抵押品,有助于抑制风险

记者 William James; 编译 龚芳/艾茂林/戴素萍

路透伦敦10月18日电---银行业可能面临持有的希腊债券亏损扩大的问题,但其被迫而非志愿扣减债务所带来的影响,仅将额外增加些微成本,不致出现雷曼兄弟垮台後的崩塌效应.

据分析师对债务扣减水平所作预估及CDS成交量来推算,启动信用违约互换(CDS)支付款项的净成本可能约15亿欧元.这与银行业可能面临估计超过1,000亿欧元的亏损相比,犹如小巫见大巫.

希腊未能达成纾困方案所要求的目标,意谓着民间持有债券仓位可能得再度志愿扣减,而官员则敦促投资人接受更高额的亏损,而被迫参与的风险则更加升高.

但决策官员不愿容许希腊重整债务引发CDS支付,担心信贷衍生品的复杂性,导致2008年金融市场瘫痪的覆辙重蹈.

"实际换手的资金量相当小.透过该体系的支付净额似乎极不可能引发这类骨牌效应,因为有商品作为抵押,"花旗集团信贷策略师Michael Hampden-Turner表示.

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