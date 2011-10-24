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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 13:51 BJT

〔台湾股市〕收市大涨215.79点创逾一个月收盘新高,宏基挫跌

路透台北10月24日电---台湾股市周一收高2.97%,追随亚太股市的弹升走势,因投资者预期欧洲领导人正在化解欧债危机方面取得进展,以及中国经济数据协助纾缓了硬着陆担忧.[ID:nCN1168122]

但电脑制造商宏基(2353.TW)跌1.12%,该公司上周五公布未经审计第三季亏损超过预期.[ID:nCT0409048]

加权股价指数.TWII上涨215.79点至7,470.30点,为一个月收盘高位.金融保险类股.TFNI,纺织类股.TTII和油电燃气类股.TOGI领涨.

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