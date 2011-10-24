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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 12:40 BJT

〔美国经济〕企业暂缓聘雇,但也不打算积极裁员--NABE调查

路透华盛顿10月24日电---根据周一的一项调查,美国企业未来六个月不准备大幅增加人员,但也不打算积极裁员,预示就业成长将不振.

全美商业经济协会(NABE)的产业调查显示,68家受访企业中,59%预期雇员人数不变,比例高于7月调查的49%.这是去年1月以来最高比例.

调查是在9月20日至10月5日进行.

约29%企业预期增加雇员,低于7月时的43%.有3%企业计画裁员,高于三个月前的0%.

NABE的调查显示,因为欧债危机,五分之一企业的营收下滑,将近三分之一的企业预期这项不利影响将持续到2012年整个第一季.

在经济不确定性之下,企业纷纷削减资本支出.三分之一企业表示正在增加资本投资,比例低于7月时的41%.约60%企业的资本支出预算不变,高于三个月前的53%.

多数受访企业预期美国经济将缓慢成长,但不会重陷衰退.约84%企业预期美国国内生产总值(GDP)年成长率约2%或更低.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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