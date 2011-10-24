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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 12:14 BJT

《全球市场》亚洲股市走高,受中国数据及欧盟峰会期望支撑

* 亚洲股市小幅上扬,因寄望达成欧债对策协议

* 日本以外亚股指数上涨3.4%

* 汇丰中国10月制造业PMI回升

* 欧盟领袖接近达成银行增资及EFSF杠杆运用的协议

* 最後细节料在周三欧盟峰会後公布

路透香港10月24日电---亚洲股市周一上扬,中国最新数据协助减轻有关中国经济硬着陆的疑虑.欧元持稳,因市场寄望欧洲领袖即将提出解决欧债危机对策.

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