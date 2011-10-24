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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 13:12 BJT

〔表格〕新加坡9月CPI较上年同期成长5.5%,增幅较上月减缓

路透新加坡10月24日电---新加坡统计局周一公布:

* 9月消费者物价指数(CPI)经季节调整後较上月持平,路透调查预估为增长0.2%

* 9月CPI较上年同期增长5.5%,路透调查预估为增长5.7%

表格如下:

PCT 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

月率(%)* 0.0 0.5 0.6 0.4 0.6 0.0 0.3 0.0

年率(%) 5.5 5.7 5.4 5.2 4.5 4.5 5.0 5.0

* 为经季节调整. (完)

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--编译 龚芳;审校 艾茂林

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