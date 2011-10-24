版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 13:17 BJT

〔韩国股市〕综合股价指数涨幅扩大至逾3%,汽车及造船类股劲扬

路透首尔10月24日电---韩国股市周一午盘扩大上涨至逾3%,受助于汽车制造类股及造船股的强劲涨势.

现代汽车(005380.KS)股价跳涨5.1%,三星重工业(010140.KS)大涨7%.

0506GMT,综合股价指数.KS11上涨2.98%,报1,893.20点.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐