〔台湾债市〕殖利率收高,因欧债危机有望解决且保险业海外投资料放宽

路透台北10月24日电---台湾债市主要殖利率周一收高,因市场期待欧洲债务危机可望获得解决.10年券100/9受同年券100/5支撑买盘退守拖累,引发多杀多走势.20年增额券100/7R也因保险业海外投资上限放宽利空消息冲击,呈现量增价跌格局.

交易商指出,就技术线型观察,成交量最大的五年券100/6殖利率弹破半年线支撑,似有突破低档盘整格局向上测试的意味.接下来仍将关注股市是否随着消息面变化向上持续反弹,以及殖利率弹高後,是否吸引实质买盘进驻.

"感觉(殖利率)要向上突破,但是不是一日行情,还要观察."一证券商交易员称.

另一大型金融机构交易主管则指出,今日100/7R发行前交易殖利率走高,除欧债消息外,也与立法院初审通过将外币保单剔除于保险业海外投资上限有关."当然有影响,我们乐于见到这件事."

台湾立法院周一初审通过将外币传统型保单剔除于保险业投资海外金额上限最高45%之外.预料此将可令保险业者投资海外的金额及弹性双双增加.助扩大保险业资金的运用弹性,以及提升投资效益.[ID:nCT0409578]

台湾股市周一收高2.97%,追随亚太股市的弹升走势,因投资者预期欧洲领导人正在化解欧债危机方面取得进展,以及中国经济数据协助纾缓了硬着陆担忧.[ID:nCN1168122]

欧盟领导人周日在遏制欧元区主权债务危机方面取得了一些进展,接近就银行业资本重组及如何杠杆化纾困基金遏制公债市场形势蔓延达成协议.[ID:nCN1169146]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +3.03 1.0795 1.0510-1.0795 333.5

10 100/9 A00109=TWO +4.00 1.3550 1.3200-1.3566* 100.0

20 100/7R A00107R=TWO +3.40 1.8250 1.8058-1.8250* 27.5

* 表示创交易以来殖利率日高

交易商表示,虽然今日债市殖利率出现较明显的弹升,不过仍没有发觉实质买盘明显进场的迹象,短线似正酝酿一波杀盘走势.

"就是因为没人做空,在人手一券情形下,容易引发多杀多格局."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,筹码面不稳对债市不利,此或与寿险业今年保费收入减少有关.由于30年增额券100/8R即将在周五开始发行前交易,殖利率开出的位置,料将牵引市场的多空走向.

根据一寿险业者提供的统计数据,寿险业保费收入在2008年为1.9兆台币,2009年正式突破2兆,2010年更一举增长至2.3兆.今年预估降至2兆台币左右.[ID:nCT0406556]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8160

10 100/9 A00109=TWO 1.3550

5 100/6 A00106=TWO 1.0795

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)