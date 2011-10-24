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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 16:06 BJT

〔台湾数据〕9月工业生产较上年同期成长1.62%,增速放缓

路透台北10月24日电---台湾经济部周一公布,9月工业生产较上年同期成长1.62%,较上月修正後的成长3.97%,增速放缓.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

9月 8月

工业生产 1.62 +3.97r

注: r 表修正.(完)

浏览台湾工业生产的相关新闻,请点选[TW/INDCN]

参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良

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