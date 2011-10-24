〔表格〕台湾9月经季节调整失业率为4.27%,较上月走低

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
路透台北10月24日电---台湾主计处周一公布,9月经季节调整後失业率为4.27%,低于上月的4.36%.9月未经季节调整的失业率为4.28%,上月为4.45%.
台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现连续下滑趋势.
以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):
2011年9月 2011年8月 2010年9月
失业率% 4.27 4.36 5.05
劳动人口 1,123 1,123.2 1,109.4
就业人口 1,075 1,074.2 1,053.4
失业人口 47.9 49.0 56.0
注: r代表修正後数据. (完)
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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)
--采访 洪淑珍; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。