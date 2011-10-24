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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 16:13 BJT

〔表格〕台湾9月经季节调整失业率为4.27%,较上月走低

路透台北10月24日电---台湾主计处周一公布,9月经季节调整後失业率为4.27%,低于上月的4.36%.9月未经季节调整的失业率为4.28%,上月为4.45%.

台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现连续下滑趋势.

以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):

2011年9月 2011年8月 2010年9月

失业率% 4.27 4.36 5.05

劳动人口 1,123 1,123.2 1,109.4

就业人口 1,075 1,074.2 1,053.4

失业人口 47.9 49.0 56.0

注: r代表修正後数据. (完)

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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)

--采访 洪淑珍; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良

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