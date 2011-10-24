〔台湾汇市〕台币兑美元收升1.66角,因欧债乐观情绪升温

路透台北10月24日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘大涨1.66角.因欧债问题有望纾解,场上乐观情绪升温,台股追随区域走势劲扬两百余点,加之美元兑亚币走低,带动外资汇入,令台币涨势凌厉.
汇银人士指出,外资汇入、外商轧平美元多仓,带动台币走强,另外,也不时见到进口商、油款和央行买盘现踪,稍稍减缓台币升势.不过,全日交易量未能明显放大,显示在本周三(26日)第二次欧盟峰会召开前,谨慎气氛仍显厚重,银行间交投维持中性看待.
"难得看到这个价位,进口商逢低买进(美元)很积极,但还是不敌外资方向一致地卖美元,"一位本地银行人士称.
交易商强调,欧债危机乃解构性问题,很难找出一次性的解决方法,加上欧元区协调困难重重,小国无力提供巨额的救助基金,而大国也未必愿意承担,因此难保欧债解决方案出炉後,市场是否会对救助基金规模及银行重组措施再度感到失望.
他们并表示,至周三欧债解决方案确切出炉时,非美货币有可能因为提前反应,呈利多出尽走势.不过,在此之前,于30元附近仍布有央行及进口商的重重买盘,除非国际美元进一步走弱,抑或是台股大涨突破近日高点,鼓舞外资加重汇入力道,台币才有可能突破30元价位.
他们预估,明日交投区间料落在30.0-30.3元间,先观察国际股市涨势能否延续.
台湾加权指数.TWII今日劲扬2.97%至7,470.30点;外资及陆资在台股大幅买超135.99亿台币,结束连续四日卖超,上交易日修正後为卖超20.96亿.[ID:nCT0409598]
此外,亚洲新兴货币周一多数上涨,受助于空头回补操作,目前欧债危机的解决方面出现了进展迹象,且汇丰的中国采购经理人指数(PMI)数据提振风险资产.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈茜; 审校 林高丽