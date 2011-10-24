〔美国政经〕奥巴马将在访问西部各州行程中公布拯救地产市场计画

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透华盛顿10月24日电---美国总统奥巴马周一即将在西部各州展开首波选举式的访问行程,将针对解救美国困顿屋主提出新的措施,而这可能对其2012年竞选连任至为重要.
一名白宫官员表示,奥巴马将会提出一些不需要国会批准的行动方案,藉以扶助经济;奥巴马先前提出的4,470亿美元就业法案遭到共和党人的强烈反对.
这些行动方案中包括协助屋主对抵押贷款进行再融资,这项提案将在奥巴马访问内华达州时讨论;该州受到房市危机的严重冲击.
在访问科罗拉多州时,奥巴马将提出一项学生贷款的提案.他同时也会在这三天的访问行程中参加上述两州及加州的募款活动.(完)
--编译 张明钧;审校 隋芬
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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