《综述》台湾保险业收入缩水与海外投资将放宽,料令债市殖利率缓步上扬

* 政府将放宽海外投资上限,外币保单料成趋势

* 寿险保费收入自高峰下滑,今年料降至2兆台币

* 资金虹吸效应将现,债市殖利率可能缓步上扬

记者 董永年

路透台北10月24日电---台湾债市殖利率两个月来低位盘桓的走势,或因保险资金配置压力缓解而酝酿变局.保费收入减少的现实,与海外投资上限放宽,将保险业买盘不再被迫压低殖利率曲线尾端,"打高再接"的新策略,将让殖利率缓步上移.

台湾立法院周一初审通过了将外币传统型保单剔除在保险业投资海外金额上限最高45%之外.此将令保险业者投资海外的金额及弹性双双增加.[ID:nCT0409578]该讯息令20年增额券100/7RA00107R=TWO发行前交易殖利率弹升3.40个基点,成交金额也扩大至27.5亿台币.

"我们乐于见到这个讯息,这样才有(便宜)货可拿."一大型金融机构交易主管说.

一大型寿险业交易员则指出,保单收入减少与海外投资放宽,多少会影响在台债的布局."资金减少了,当然要耐住性子等买点啊."

除了海外投资有望放宽影响资金配置外,主管机关不鼓励销售利变年金,则让寿险业今年保费收入自去年的高峰快速下滑.

根据寿险业者提供的数据,寿险业保费收入在2008年为1.9兆台币,2009年正式突破2兆,2010年更一举增长至2.3兆.今年预估降至2兆台币左右.[ID:nCT0406556]

自9月初欧洲债务危机迈入高峰以来,台湾指标10年券.TW10YTBI殖利率在1.20%-1.40%之间横盘整理近两个月.上周五报约1.31%,低于美国10年期公债US10YT=RR收益率的2.21%.

**高收益养肥外币保单**

根据金管会统计,今年1-9月的外币传统保单销售约合1,600亿台币,约相当于台币保单的四分之一.倘若立法院三审通过保险法的现行规定,就意味着每年将可望释放出约2,000亿台币的保险业海外投资额度.

这或许还是保守的估计.一寿险业交易员就指出,目前海外投资的收益率约在3%,但在台湾的固定利率商品收益率却仅有1%,让本币保单已处于无收益的状态.

"对保险业者与保户来说,在追求高获利目标下,外币保单已成为趋势."她说.

至于保险业者积极推销外币保单,是否会排挤本币保单的收入,寿险业交易员认为,外币保单的保户属于金字塔顶端的消费客层,且多已拥有外币资产,主要是为了增加更多收益,而将资产转往外币保单.

保险法现行规定,保险业者的国外投资比重最高不得超过可运用资金的45%.但传统型外币保单(非投资型),保险业者皆以外币收付,因此资金运用就是以该外币计价的资产,并不会受到汇率波动的影响,因此将该部分资金不计入国外投资总额的额度,将可以提升资金运用的效率和弹性.

**嫌殖利率低,待打高再接**

寿险业交易员对放宽海外投资的消息多表欢迎,认为在低利率环境下,可减少资金配置的压力.

一大型寿险业交易员就举例,2009年後,寿险业因利变型年金商品大卖,保费收入快速增加,也加重了在固定收益商品的配置压力.

"五年券殖利率一路从1.0-1.1%追到0.8%,但期间央行却是一路升息,182天期的定存单利率,也从0.68%升到1%左右."他说.

不过随着保费收入减少,局势已经改观.交易商指出,从近期10年券100/9与五年增额券100/6R的发行前交易与标售结果观察,寿险业等实质买盘始终都不表态,标债时也尽量将利率写高,导致得标利率往往高于预期,得标比重也低于过往平均水准.

"需求不见了,买盘嫌利率太低,要打高了才接."一证券商交易主管说.

他们预料,接下来在下周二标售的100/7R以及在11月15日标售的30年增额券100/8R,也都有机会依循殖利率标高的模式,因这两期长天期公债,主要买盘都是寿险业者.

但另一寿险业交易员则对此持保守看法.她认为,无论是保费收入或海外投资的消息,多少会排挤资金流向,对公债有一定程度影响.

"但这不会是绝对因素,基本面才是决定殖利率的关键."她说.