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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 16:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元改写六周新高,兑欧元则持平

* 英镑触及六周高位1.6001美元

* 交易商指称英镑出现补空买盘

* 据称在1.6120上方浮现买单,支撑在1.5940美元

路透伦敦10月24日电---英镑兑疲弱的美元周一改写六周新高,因外界愈发看好欧盟领袖可能更加接近解决欧债危机,而轧平风险较高货币的空头押注,进而提振英镑汇价.

英镑兑美元GBP=D4涨0.2%至1.5975,早盘曾升至9月9日以来高位1.6001美元.交易商指称,在1.6020上方浮现买单,短线阻力在100日均线1.6048美元.

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