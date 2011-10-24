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公司新闻(中文) | 2011年 10月 24日 星期一 17:18 BJT

〔美国个股〕沃尔玛计画推出保证最低价格促销活动,抢攻年底旺季

路透10月24日电---美国沃尔玛(WMT.N)旗下的沃尔玛平价连锁卖场计画在年底销售旺季推出产品最低价格保证,藉以吸引顾客.

"耶诞价格保证"活动适用于11月1日至12月25日在沃尔玛卖场购买的产品.如果列于沃尔玛保证低价清单的产品,遭顾客发现其他店家售价更低,沃尔玛将给予顾客与差价等值的储值卡.

沃尔玛表示,顾客先付订金的预约购货商品,也将适用于耶诞价格保证活动.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫

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