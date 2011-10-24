〔美国个股〕沃尔玛计画推出保证最低价格促销活动,抢攻年底旺季

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透10月24日电---美国沃尔玛(WMT.N)旗下的沃尔玛平价连锁卖场计画在年底销售旺季推出产品最低价格保证,藉以吸引顾客.
"耶诞价格保证"活动适用于11月1日至12月25日在沃尔玛卖场购买的产品.如果列于沃尔玛保证低价清单的产品,遭顾客发现其他店家售价更低,沃尔玛将给予顾客与差价等值的储值卡.
沃尔玛表示,顾客先付订金的预约购货商品,也将适用于耶诞价格保证活动.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老