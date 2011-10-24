〔美国金融〕卖短买长操作效果等同第二轮量化宽松--纽约联储官员

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透10月24日电---纽约联邦储备银行一名高层主管周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的货币宽松计画会带来和第二轮资产买进计画类似的影响.
纽约联储市场部门主管Brian Sack表示,纽约联储内部估算预期,卖短买长(扭转操作,twist operation)对经济的效果,和美联储买进10年期公债的规模相当.
"卖短买长操作规模大概和今年6月结束的资产买进计画相同,"Sack称,该谈话节录自纽约联储网站上的初级交易商年度会议演说内容.
美联储上月表示将以中长期债券置换投资组合中的4,000亿美元短债,以拉低中长期利率.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场