〔美国金融〕卖短买长操作效果等同第二轮量化宽松--纽约联储官员

路透10月24日电---纽约联邦储备银行一名高层主管周一表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的货币宽松计画会带来和第二轮资产买进计画类似的影响.

纽约联储市场部门主管Brian Sack表示,纽约联储内部估算预期,卖短买长(扭转操作,twist operation)对经济的效果,和美联储买进10年期公债的规模相当.

"卖短买长操作规模大概和今年6月结束的资产买进计画相同,"Sack称,该谈话节录自纽约联储网站上的初级交易商年度会议演说内容.

美联储上月表示将以中长期债券置换投资组合中的4,000亿美元短债,以拉低中长期利率.(完)