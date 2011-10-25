〔金砖国家〕10月24日股汇市收盘纵览

路透10月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月24日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高3.19%,报949.39点.

中国股市:沪综指周一放量收升2.3%.早盘金融及有色等权重股板块走强抑制大盘跌势,随後公布的汇丰中国10月制造业PMI初值四个月来首次重返扩张区间,显示经济进一步企稳激励市场信心,而海外股市普涨亦带动人气.沪综指.SSEC收报2,370.333点,上涨53.058点,盘中一度下探至2,307点的31个月来低点.沪市A股成交额放大至627亿元人民币,远高于上个交易日的436亿元.[.SSCN]

香港股市:创下两周以来最佳单日表现,此前受近期国内市场负面情绪重创的中资能源和原材料股票领涨,但成交量较低,表明市场上攻意愿不坚决.恒生指数.HSI收涨4.14%,报18,771.82点,恒生国企指数.HSCE上涨5.4%,收报9,717.65点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一续收涨,因隔夜美元走颓令人民币中间价高开.不过欧债危机前景仍未明朗,在没有进一步的消息前,人民币料将保持近期追随美元指数的步伐.[CNY/CN][ID:nCN1171008]

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印度股市:中止连两日下跌走势,收高0.92%,因对欧债危机解决方案出炉的憧憬激励投资者,令市场无视印度央行升息的可能性.指标BSE指数.BSESN收高153.64点报16,939.28点,30支成份股中只有七支下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比自上交易日触及的30个月低点回升,因国内股市上扬助长外资流入的希望,不过欧元兑美元疲软令卢比脱离日高.印度卢比/美元INR=IN收报49.8250/8350,盘中触及49.80的高位.周五收盘报50.02/03.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,508.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高3.94%,报799.56点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升值1.32%,报30.6250卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升1.51%,至42.5100卢布.

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巴西股市:拉美股市扬升至一个月高位,因中国制造业数据强劲,且美企财报纾缓了全球放缓的疑虑;但成交量低迷暗示涨势可能短暂.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨2.96%,收报56,891.97点.[ID:nN1E79N1RE]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY走坚1.62%至1.7506雷亚尔,为逾一周来最强收盘汇价.一名交易员称,在投资人厘清欧债危机解决计画对化解其债务和银行问题的成效程度前,雷亚尔/美元料在1.75-1.80区间.[ID:nN1E79N1KM]

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南非股市:收在近三个月高位,因寄望欧盟领袖就解决欧债问题达成协议,提振资源股需求.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上扬205.36点或0.73%,报28,370.97点,为7月底以来最高收位.综合指数.JALSH涨0.65%,报31,654.31点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元在震荡交投中转升,涨幅一度达2.3%,但部分交易员称此只是对上周超卖的反应.1555GMT,兰特兑美元ZAR=D3升2.1%,报7.8729,稍早短暂触及10月17日来最强劲水准7.8595.[ZAR/](完)