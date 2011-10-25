《台湾报摘》--工商时报10月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)昨日宣布,28奈米制程正式进入量产,并开始出货给客户,成为全球晶圆代工厂率先量产28奈米的公司.
* 其他:
--苹果(AAPL.O)平板电脑iPad 3有新进展,据供应链表示,iPad 3经过多次设计变更後,终于确定规格细项,相关零组件厂将在下月开始出货.由于苹果目前仍以iPad 2为销售主力,因此iPad 3初期出货量并不大,每月约100万套,12月则增加至120万套,正式问世时间约落在明年第1季.
--电子纸供应商元太(8069.TWO)第三季表现超预期,由于电子纸出货大幅成长,不仅营收季增58%达109.3亿台币,合并毛利率也增至35.4%,每股净利约2.08台币,营收、获利双双创下历史新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。