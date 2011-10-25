版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 08:16 BJT

〔韩国股市〕盘初小升,炼油股领涨

路透首尔10月25日电---韩国股市周二小幅开高,此前美股劲扬,市场持续寄望欧债危机即将获得解决.

炼油股领涨,SK Innovation (096770.KS)升3.3%,S-Oil (010950.KS)涨2.2%.

0003GMT,综合股价指数.KS11上涨0.26%至1,903.19点.(完)

--编译 张若琪;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐