《台湾报摘》--经济日报10月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--汇丰10月中国制造业采购经理人预览指数(PMI)强劲反弹至51.1,欧元区10月制造业采购经理人指数(PMI)则跌至47.3,显示两地经济情势前景迥然不同.
* 其他:
--电脑品牌大厂华硕(2357.TW)继今年启动深耕巴西计画後,下一个目标瞄准印度市场.华硕印度市场主管Alex Huang表示,华硕明年要在印度开设超过100家品牌直营店,跻身印度前三大个人电脑(PC)厂.
--配合马英九总统宣示扩大开放陆资来台,财金部会研议,提高中国大陆合格境内机构投资者(QDII)来台投资限额,初估至少可从现行的5亿美元提高到10亿美元以上,将有助挹注台股资金动能.
--日商松下(Panasonic)(6752.T)预定明年3月底以前缩减当地半导体生产线,将扩大晶片外包给台积电(2330.TW),委外代工比重将由原本的一成提高到三、四成.反映出日圆强劲升值,提高日本半导体整合元件大厂(IDM)的制程成本,IDM将提高产品委外代工的比重.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。