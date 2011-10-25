《台湾报摘》--经济日报10月25日

* 头版头条:

--汇丰10月中国制造业采购经理人预览指数(PMI)强劲反弹至51.1,欧元区10月制造业采购经理人指数(PMI)则跌至47.3,显示两地经济情势前景迥然不同.

* 其他:

--电脑品牌大厂华硕(2357.TW)继今年启动深耕巴西计画後,下一个目标瞄准印度市场.华硕印度市场主管Alex Huang表示,华硕明年要在印度开设超过100家品牌直营店,跻身印度前三大个人电脑(PC)厂.

--配合马英九总统宣示扩大开放陆资来台,财金部会研议,提高中国大陆合格境内机构投资者(QDII)来台投资限额,初估至少可从现行的5亿美元提高到10亿美元以上,将有助挹注台股资金动能.

--日商松下(Panasonic)(6752.T)预定明年3月底以前缩减当地半导体生产线,将扩大晶片外包给台积电(2330.TW),委外代工比重将由原本的一成提高到三、四成.反映出日圆强劲升值,提高日本半导体整合元件大厂(IDM)的制程成本,IDM将提高产品委外代工的比重.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.