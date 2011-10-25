〔欧洲金融〕意大利总理贝鲁斯柯尼反驳欧盟夥伴要求其改革的呼声

路透罗马10月24日电---意大利总理贝鲁斯柯尼周一反击要求意大利迅速改革经济的欧盟夥伴,称欧盟中没有国家有资格教训其他国家.

在内阁召开特别会议讨论新的改革之际,贝鲁斯柯尼发表声明称,意大利会在周三的欧盟峰会中提出明确的计划.

此前,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在周日的记者会上要求贝鲁斯柯尼采取行动,而意大利媒体称,这对75岁的贝鲁斯柯尼是种羞辱.

"欧盟内没有人可以自行黄袍加身,代表各国政府和全体欧洲人民发声,"贝鲁斯柯尼在声明中称."没有人有资格来教训其夥伴."

他表示,意大利已经采取措施来强化公共财政,并重申会在2013年前达到预算平衡.他还说,意大利政府对于如何因应主权债务危机有明确的立场,而危机是存在银行体系中,"尤其是德法"体系.

意大利政府对于危机的怪异回应方式,让欧盟领导人日益感到恼怒.如果意大利不加强自身的财政,并重新取得金融市场的信心,可能会威胁到整个欧元区.

在夥伴国的压力下,贝鲁斯柯尼的中右翼政府自8月以来宣布了一连串的改革和预算平衡措施.当时市场压力迫使欧洲央行干预市场,为意大利债券提供支撑.

然而,市场仍持怀疑的态度,而意大利10年期公债收益率(殖利率)已经接近6%,逼近欧洲央行8月开始买债时触及的水准.(完)