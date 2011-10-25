〔路透专访〕科威特央行总裁称关切欧债危机,但不致影响该国银行

路透迪拜10月24日电---科威特央行总裁表示,央行非常担心欧债危机,及对欧洲银行业稳定性可能造成的影响,但相信科威特的银行体质良好,禁得起巨大的全球冲击.

"一些欧欧洲经济体主权债务的危险形势,及新近对欧洲银行业稳定性可能的影响,是科威特最为关切的."央行总裁Sheikh Salem Abdul-Aziz al-Sabah在回答路透的电子邮件中称.

"我们相信...科威特的银行体系体质相当好,足以抵御特别的全球冲击."Sheikh Salem说."以任何标准来看科威特的银行目前都资本完善,杠杆比率保守.同样重要的是,我们的监管评估显示银行流动性十分充足."

Sheikh Salem称,央行已采取几项措施,加强对当地银行业者的监督.新的金融稳定办公室也在8月上线.

Sheikh Salem表示,科威特主要需因应和一般预算、就业市场和民间部门作用相关的失衡情形.政府在科威特经济占支配地位.

"应对这些问题需通过综合改革计画来重新界定其角色.这属于结构性挑战,需坚持努力."他说."因此现阶段有迫切必要采取大幅度改革,因若再推迟和拖延,以後可用的选项会减少,将得付出更大代价.

他并表示财政改革应能慢慢降低当前支出,并提高石油以外收入.

Sheikh Salem还表示货币政策可接受:"基于当前国内外经济及金融环境,我们认为当前利率的制定是合适且宽松的."(完)