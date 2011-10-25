〔全球金融〕英国央行呼吁制定结算中心破产时的收尾机制

路透布鲁塞尔10月24日电---英国央行副总裁塔克周一表示,全球各地结算中心需要一套在破产时的有效收尾机制,以避免对金融市场造成重大冲击.

自从金融危机爆发以来,LCH.Clearnet、欧洲期权与期货交易所(Eurex Clearing)(DB1Gn.DE)以及洲际交易所(ICE)(ICE.N)等结算中心便成为监管机构的焦点,希望能够降低相关风险,并改善市场透明度.

令人担心的问题在于随着结算中心处理的交易量增加,他们本身也有可能成为系统风险的核心.

"中央结算对手(CCPs, central counterparties)的机制存在很大落差.若他们倒闭了,情况会是如何?答案很简单,就是一场大灾难."塔克表示."可以想像的是,情况会糟到和大又复杂的银行倒闭一样."

因此提出CCPs有效的收尾机制至为重要,而包括此一机制的全面性金融改革方案将在20国集团(G20)领导人峰会中提出.

"问题总在于要由谁来承担损失,但不能叫纳税人负担."塔克说到,他并称结算中心的成员可能是在破产清算中的主要债权人.

"技术面的问题在于如何达成此一目标的同时让冲击降到最低,同时能够计算出毁损程度,并能够让中央结算服务维系下去."他说道.(完)