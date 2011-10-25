〔东京汇市〕欧元小跌但接近六周高位,受欧盟峰会的希望支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元盘旋在上日触及的六周高点1.3957美元附近
* 阻力在200周移动平均约1.3989美元
* 日本持续对日圆升值喊话
路透新加坡10月25日电---欧元周二在亚洲市场小幅下跌,但仍接近上日触及的六周高点,市场预期欧洲领导人在周三的峰会上将提出控制欧元区债务危机的全面措施,这样的预期支撑了欧元.
欧洲领导人周末已接近就银行业资本重整达成协议,而欧元区官员称,法国和德国在如何杠杆运用欧元区纾困基金来停止危机扩大方面,已接近达成共识.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。