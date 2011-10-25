〔日圆汇率〕日财相警告市场勿过度推高日圆,称做好出手准备(更新版)

(新增细节)

路透东京10月25日电---日本财务大臣安住淳周二继续警告市场不要过份推高日圆汇率,称他已做好准备,如果日圆升值过度,将采取果断行动.

安住淳表示,欧洲的债务问题是资金流向日圆的因素之一,他已敦促欧洲领导人在周三会议上拿出完善计画来解决欧债危机.

他在例行内阁会议後对记者表示,日圆突然升值并未反映经济基本面情况,我必须把它们评断是投机炒作."

"如果它们变成过度行为,我将采取果断举措."

日圆升值和欧债问题构成外部风险,这可能损及出口导向企业的获利,并令经济复苏承受压力.

美元/日圆JPY=周二报约76.20日圆,距离周五触及的历史低位75.78日圆不远.

另一个日本企业面临的风险是泰国发生严重洪灾.这使得丰田汽车(7203.T)和Nikon Corp(7731.T)等企业在该国的生产停摆.

日本经济财政大臣古川元久在另一场记者会上表示,有必要密切关注洪灾对日本经济的冲击.

日本央行则表示,正在考虑与泰国央行设立一项机制,以日本公债作为担保提供泰铢融资,以协助受到泰国洪灾影响的日本企业.[ID:nCN1172384] (完)