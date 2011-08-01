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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 13:01 BJT

〔标题新闻〕印尼7月CPI年增率4.6%创14个月新低,处于央行目标区间,强化央行按兵不动预期

注:CPI=消费者物价指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7IT2LY]

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