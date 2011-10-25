《热点透视》欧元区银行融资计画或许需要英国相助

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 蔡美珍

路透伦敦10月24日电---欧洲银行业者需要一套像英国那样的信用保证机制(Credit Guarantee Scheme).当2008年10月英国银行业濒临崩溃时,政府的援救方案之中包括了这项2,500亿英镑计画,保障英国银行债券的买主免于违约损失.欧元区官员现在正在讨论推出欧洲版本,以协助改善欧元区债务问题.但这项计画所面临的阻碍多过三年前的英国.

第一个问题是规模.要提供可靠的保证,保证计画必须展现出万一必须全部赔付时有能力应付负担.根据摩根士丹利的资料,到2014年年底前,欧元区银行业者需要超过1.2兆(万亿)欧元的资金支应债务到期.即使这项担保计画只针对意大利及西班牙的银行,仍然需要4,500亿欧元.

第二个问题:谁来出钱.与2008年相比,现在要负起担保的那些主权国家,能力吃紧程度严重许多.意大利和西班牙的10年期公债收益率都高于5.5%,由西班牙或意大利提供主权担保,也无法巩固信心.换言之,比较稳健的欧洲国家,像是德国,必须要挑起重担.

由欧元区成员国支撑的欧洲金融稳定机构(EFSF),或许看来是个明显的解决方法.但基于EFSF的规定,它只能借钱给政府,不能给银行.而且EFSF目前正在历经扩大其放贷能力的曲折努力,以协助支撑一些面临困难的政府.

一个建议作法是运用欧洲投资银行(EIB, European Investment Bank).EIB由欧盟27个国家共同拥有,原本应该是用来资助基础设施建设,但一些官员现在认为,可以重新调整EIB的定位,用来担保银行债务.虽然EIB目前只有110亿欧元资本,但股东国的承诺资金还有2,200亿欧元尚未动用.

不过这会造成一个新的问题.英国在EIB持股16%,可能因此而要承担360亿欧元的欧洲银行债务曝险,尽管英国并非欧元区成员国.虽然如果这个计画能够让资金市场解冻,或许值得一试,但在政治层面将会很难赢得支持.然而,除非EIB能够出手相助,否则欧元区银行融资将逐渐变成欧洲央行的问题.(完)