〔汽车产业〕UAW两工厂通过克莱斯勒暂时劳动合约,为敲定协议铺路

路透底特律10月24日电---美国汽车工人联盟(UAW)一名干部周一称,克莱斯勒两家最大工厂的员工投票通过该公司和UAW间的四年暂时性劳动合约.

这项结果使克莱斯勒本周与UAW敲定协议扫清了道路.克莱斯勒和其主要股东意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI10月28日将公布第三季业绩.

要求匿名的UAW干部称,Jefferson North和Sterling Heights组装厂的员工上周五投票批准了协议.这些组装厂共代表逾5,000时薪员工.

克莱斯勒是底特律三大车厂中,最後一个达成暂时劳动合约的车商,外界广泛预期协议将通过.

对于该项10月12日所宣布的克莱斯勒协议的投票周二截止.如果协议被拒,克莱斯勒和UAW将诉诸有约束力的仲裁.

通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)的员工已签认新的劳动合约,该合约持续期间从目前到2015年.(完)