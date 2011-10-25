〔汽车产业〕UAW两工厂通过克莱斯勒暂时劳动合约,为敲定协议铺路

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透底特律10月24日电---美国汽车工人联盟(UAW)一名干部周一称,克莱斯勒两家最大工厂的员工投票通过该公司和UAW间的四年暂时性劳动合约.
这项结果使克莱斯勒本周与UAW敲定协议扫清了道路.克莱斯勒和其主要股东意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI10月28日将公布第三季业绩.
要求匿名的UAW干部称,Jefferson North和Sterling Heights组装厂的员工上周五投票批准了协议.这些组装厂共代表逾5,000时薪员工.
克莱斯勒是底特律三大车厂中,最後一个达成暂时劳动合约的车商,外界广泛预期协议将通过.
对于该项10月12日所宣布的克莱斯勒协议的投票周二截止.如果协议被拒,克莱斯勒和UAW将诉诸有约束力的仲裁.
通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)的员工已签认新的劳动合约,该合约持续期间从目前到2015年.(完)
--编译 张若琪;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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