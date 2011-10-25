〔表格〕新加坡9月工业生产较上月减少0.7%,预估为减少5.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡10月25日电---新加坡经济发展局周二公布:
* 新加坡9月工业生产经季节调整後较上月减少0.7%,路透调查为减少5.6%
* 新加坡9月工业生产较上年同期增加12.8%,路透调查为上升9.7%
总体产出(%) 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
较前月** -0.7 4.5* 0.4 2.0 -2.4* -18.7 29.4*
较上年同期 12.8 22.8* 7.9* 11.2 -16.0* -9.1* 30.6*
扣除生物制药
较前月** -2.3 -4.6* -5.2* -3.3 4.2 -6.3 1.6
较上年同期 -12.5 -10.3* -6.4 1.5 4.7 0.1 8.1
** 经季节调整
* 修正值
--编译 龚芳;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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