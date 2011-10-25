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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 13:11 BJT

〔表格〕新加坡9月工业生产较上月减少0.7%,预估为减少5.6%

路透新加坡10月25日电---新加坡经济发展局周二公布:

* 新加坡9月工业生产经季节调整後较上月减少0.7%,路透调查为减少5.6%

* 新加坡9月工业生产较上年同期增加12.8%,路透调查为上升9.7%

总体产出(%) 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

较前月** -0.7 4.5* 0.4 2.0 -2.4* -18.7 29.4*

较上年同期 12.8 22.8* 7.9* 11.2 -16.0* -9.1* 30.6*

扣除生物制药

较前月** -2.3 -4.6* -5.2* -3.3 4.2 -6.3 1.6

较上年同期 -12.5 -10.3* -6.4 1.5 4.7 0.1 8.1

** 经季节调整

* 修正值

--编译 龚芳;审校 张若琪

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