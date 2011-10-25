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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 11:04 BJT

〔美国基金〕债券基金业者Loomis Sayles指美国政府公债价格仍高

路透台北10月25日电---美国债券基金业者Loomis Sayles周二指出,美国政府公债价格仍高,将会等待价格回落再行进场.

Loomis Sayles副总裁Dan Fuss在台北的一场活动中发表上述说法.

美国公债周一小幅下跌,因股市上涨吸引投资者撤离避险的美国公债,且交易商在本周的三批公债标售举行前压低公债价格.指标10年期公债价格US10YT=RR跌4/32,收益率报2.24%.(完)

--采访 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 张喜良

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