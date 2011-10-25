〔美国基金〕债券基金业者Loomis Sayles指美国政府公债价格仍高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月25日电---美国债券基金业者Loomis Sayles周二指出,美国政府公债价格仍高,将会等待价格回落再行进场.
Loomis Sayles副总裁Dan Fuss在台北的一场活动中发表上述说法.
美国公债周一小幅下跌,因股市上涨吸引投资者撤离避险的美国公债,且交易商在本周的三批公债标售举行前压低公债价格.指标10年期公债价格US10YT=RR跌4/32,收益率报2.24%.(完)
--采访 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选