〔台湾债市〕RP利率持平,寿险、投信资金供应减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.今日有大型寿险因资金需求而从场上抽钱,加上投信端余钱不多,令整体资金状况偏紧,资金调度颇有难度.
资金调度人士指出,这两天感受到资金状况不如此前宽松,投信申购款流入减少,而寿险端则是有多有缺,造成各家机构资金分配不均.另外,于承作跨月交易时,投信及寿险毫不放弃拉抬利率的机会,使得市场成交利率略显散乱.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,与上日相同.
根据交易商统计,本周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五则有玉山银及台湾工银,金额分别为29及33.5亿.他们表示,因金额不大且成交分散,料对市况影响有限.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。