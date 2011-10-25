〔台湾债市〕RP利率持平,寿险、投信资金供应减少

路透台北10月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.今日有大型寿险因资金需求而从场上抽钱,加上投信端余钱不多,令整体资金状况偏紧,资金调度颇有难度.

资金调度人士指出,这两天感受到资金状况不如此前宽松,投信申购款流入减少,而寿险端则是有多有缺,造成各家机构资金分配不均.另外,于承作跨月交易时,投信及寿险毫不放弃拉抬利率的机会,使得市场成交利率略显散乱.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,与上日相同.

根据交易商统计,本周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五则有玉山银及台湾工银,金额分别为29及33.5亿.他们表示,因金额不大且成交分散,料对市况影响有限.(完)