〔基金产业〕亚洲资产管理业规模到2015年料倍增至4万亿美元

路透香港10月25日电---一份报告周二指出,除日本外亚洲资产管理业资产规模到2015年料将倍增至4万亿(兆)美元,归因于区域财富增长、外资兴致升温、保险及退休基金形成新资产池所致.

报告指称,中国、香港、台湾、新加坡及韩国为基金经理主要瞄准的目标.这份报告是由花旗(C.N)证券暨基金服务部门及未来资产全球投资公司所委托,并由Cerulli Associates负责编撰.

在多数市场当中,基金经理更为看好机构法人的区块,因为区域经济成长率较高且中产阶级增加,使得主权财富基金、退休基金及保险基金旗下管理的资产暴增.

报告指出,在外国基金经理伺机扩大亚洲版图之际,当地基金经理则计画扩充海外业务.

花旗亚太证券暨基金服务部门主管David Russell表示,"亚洲基金经理正进军全球市场."

"中国基金经理开始在香港建立存在,而其进入国内市场的渠道将成为特别有力的工具;而印度基金经理在区域及全球的平台上,将日益占据更大的份额,"他称.

报告表示,迷你合格境外机构投资者(QFII)计画将允许当地基金公司在海外集资以投资国内金融市场,将使得中国国内基金经理的权力及影响力出现重大变化.(完)