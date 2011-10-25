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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 13:18 BJT

〔东京汇市〕欧元下滑,但在欧盟峰会前受危机有望化解的预期支撑

* 欧元盘旋在上日触及的六周高点1.3957美元附近

* 阻力在200周移动均线近1.3989美元

* 日本持续对日圆升值喊话

路透新加坡10月25日电---欧元周二小幅下跌,但仍守在上日触及的六周高点附近,市场预期欧洲领导人在周三峰会上将提出控制欧元区债务危机的全面措施,支撑欧元汇价.

欧洲领导人周末已接近就银行业资本重整达成协议,而欧元区官员称,法国和德国在如何杠杆运用欧元区纾困基金来停止危机扩大方面,已接近达成共识.

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