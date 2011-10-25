〔澳洲股市〕下滑,但必和必拓和力拓逆势收高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月25日电---澳洲股市周二下跌0.6%,无视海外市场走高的带动,投资者在静待欧债危机计画的细节之际态度依旧审慎.
矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)逆势上扬,表现最佳,分别收高0.9%和1.5%.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下滑0.6%或27.1点,报4,227.9点.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。