版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 13:37 BJT

〔澳洲股市〕下滑,但必和必拓和力拓逆势收高

路透悉尼10月25日电---澳洲股市周二下跌0.6%,无视海外市场走高的带动,投资者在静待欧债危机计画的细节之际态度依旧审慎.

矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)逆势上扬,表现最佳,分别收高0.9%和1.5%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数下滑0.6%或27.1点,报4,227.9点.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐