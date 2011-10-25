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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 13:54 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳,美国原油则因企业获利改善而上扬

路透新加坡10月25日电---布兰特原油周二持稳于111美元上方,对欧洲经济体质疑虑笼罩抑制油价;而美国油价则受企业获利改善而连续第三天上涨.

0530GMT时,洲际交易所(ICE)布兰特原油LCOc1跌0.02美元至每桶111.43美元,略微脱离111.55美元的盘中高位.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1攀升0.65美元,至每桶91.92美元.

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