〔国际油市〕布兰特原油持稳,美国原油则因企业获利改善而上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月25日电---布兰特原油周二持稳于111美元上方,对欧洲经济体质疑虑笼罩抑制油价;而美国油价则受企业获利改善而连续第三天上涨.
0530GMT时,洲际交易所(ICE)布兰特原油LCOc1跌0.02美元至每桶111.43美元,略微脱离111.55美元的盘中高位.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1攀升0.65美元,至每桶91.92美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。