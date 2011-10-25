〔台湾股市〕延续昨日升势收高20.91点,电子类股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月25日电--台湾股市周二收高0.28%,略微扩大上日涨幅,其他电子类股.TEOI、纺织纤维类股.TTII和光电类股.TOPI领涨.
加权股价指数.TWII收升20.91点至7,491.21点,上日收高2.97%.
金融保险类指数.TFNI下跌0.11%,电子类指数.TELI走高0.44%.
半导体类指数.TSII下跌0.27%.芯片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N和意法半导体(STM.PA)均预料,该行业第四季将进一步承压.[ID:nCN1171990]
台币兑美元TWD=TP日内持平于30.138台币.
外资及陆资周一买超台股,本月累计买超183.8亿台币.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为971.71亿台币,上交易日为1,019.83亿.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。