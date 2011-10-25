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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 13:56 BJT

〔台湾股市〕延续昨日升势收高20.91点,电子类股领涨

路透台北10月25日电--台湾股市周二收高0.28%,略微扩大上日涨幅,其他电子类股.TEOI、纺织纤维类股.TTII和光电类股.TOPI领涨.

加权股价指数.TWII收升20.91点至7,491.21点,上日收高2.97%.

金融保险类指数.TFNI下跌0.11%,电子类指数.TELI走高0.44%.

半导体类指数.TSII下跌0.27%.芯片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N和意法半导体(STM.PA)均预料,该行业第四季将进一步承压.[ID:nCN1171990]

台币兑美元TWD=TP日内持平于30.138台币.

外资及陆资周一买超台股,本月累计买超183.8亿台币.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为971.71亿台币,上交易日为1,019.83亿.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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