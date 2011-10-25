〔台湾债市〕殖利率小幅整理,等待欧盟第二次峰会结论

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月25日电---台湾债市主要殖利率周二在平盘附近整理,因市场等待周三欧盟第二次峰会的结论.虽然欧债危机正朝解决的方向发展,但交易商仍不愿就此断言债市多头的筵席即将结束.
盘面各期券成交量因观望气氛升高略为萎缩,下周二将标售的20年增额券100/7R,则在昨日爆出27.5亿台币的大量後,今日依旧维持缓步加温走势.有交易商认为,月底资金料偏紧,将影响寿险业投标意愿,100/7R重蹈10年券100/9、五年增额券100/6R殖利率标高的机率不低.
"大家观望欧债的发展,以盘中抛补为主."一证券商交易员称.
另一证券商交易员则指出,由于欧债危机朝正面方向发展,投资人对利空消息也逐渐钝化,此将不利多方操作.不过经济基本面恶化仍有利于殖利率维持低档,多头行情料不至于立即结束.
欧盟国家领导人周日围绕银行资本重整接近达成共识,法国和德国在如何使用欧洲金融稳定机构(EFSF)以遏制危机在债市蔓延的问题上,也看似趋于达成一致.但最终决议推迟至预定于周三举行的第二次峰会.[ID:nCN1169146]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.85 1.0710 1.0635-1.0800 196.0
10 100/9 A00109=TWO +0.05 1.3555 1.3480-1.3565 42.5
20 100/7R A00107R=TWO +0.75 1.8325 1.8170-1.8350* 19.0
* 表示创交易以来殖利率新高
交易商表示,目前100/7R未平仓量约20亿台币,交易商放空的热度,将随着下周二标售接近而逐渐升温.由于周五30年增额券100/8R就要开始发行前交易,届时开出的殖利率,也将影响多空走向.
"空方对100/7R的攻击逐渐增加,但还看不出买家寿险业的态度."一证券商交易员说.
一大型寿险业交易员则称,台债殖利率已低到不能再低的程度,"我们只是等再次修正的机会."
另一银行交易员则表示,实质买盘的心态就是殖利率弹上来再买,因此100/7R的标售,可能还是会重演得标利率高于预期的戏码.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3555
5 100/6 A00106=TWO 1.0710
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。