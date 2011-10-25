〔台湾债市〕殖利率小幅整理,等待欧盟第二次峰会结论

路透台北10月25日电---台湾债市主要殖利率周二在平盘附近整理,因市场等待周三欧盟第二次峰会的结论.虽然欧债危机正朝解决的方向发展,但交易商仍不愿就此断言债市多头的筵席即将结束.

盘面各期券成交量因观望气氛升高略为萎缩,下周二将标售的20年增额券100/7R,则在昨日爆出27.5亿台币的大量後,今日依旧维持缓步加温走势.有交易商认为,月底资金料偏紧,将影响寿险业投标意愿,100/7R重蹈10年券100/9、五年增额券100/6R殖利率标高的机率不低.

"大家观望欧债的发展,以盘中抛补为主."一证券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,由于欧债危机朝正面方向发展,投资人对利空消息也逐渐钝化,此将不利多方操作.不过经济基本面恶化仍有利于殖利率维持低档,多头行情料不至于立即结束.

欧盟国家领导人周日围绕银行资本重整接近达成共识,法国和德国在如何使用欧洲金融稳定机构(EFSF)以遏制危机在债市蔓延的问题上,也看似趋于达成一致.但最终决议推迟至预定于周三举行的第二次峰会.[ID:nCN1169146]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.85 1.0710 1.0635-1.0800 196.0

10 100/9 A00109=TWO +0.05 1.3555 1.3480-1.3565 42.5

20 100/7R A00107R=TWO +0.75 1.8325 1.8170-1.8350* 19.0

* 表示创交易以来殖利率新高

交易商表示,目前100/7R未平仓量约20亿台币,交易商放空的热度,将随着下周二标售接近而逐渐升温.由于周五30年增额券100/8R就要开始发行前交易,届时开出的殖利率,也将影响多空走向.

"空方对100/7R的攻击逐渐增加,但还看不出买家寿险业的态度."一证券商交易员说.

一大型寿险业交易员则称,台债殖利率已低到不能再低的程度,"我们只是等再次修正的机会."

另一银行交易员则表示,实质买盘的心态就是殖利率弹上来再买,因此100/7R的标售,可能还是会重演得标利率高于预期的戏码.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3555

5 100/6 A00106=TWO 1.0710

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)