〔欧股业绩〕沃尔沃汽车第三季获利逊于预期,明年欧洲市场料萎缩

* 沃尔沃汽车第三季营业利润为58亿瑞典克朗,预估为62亿

* 预期明年欧洲市场下滑,北美市场成长

* 准备降低欧洲产出

路透斯德哥尔摩10月25日电---全球第二大卡车制造商沃尔沃汽车(VOLVb.ST)周二公布第三季获利低于预期,并准备减产,以因应预期中的明年欧洲市场滑坡.

该公司同时预期明年巴西市场疲软,而北美和日本市场将成长.

沃尔沃汽车预估2012年欧洲市场将萎缩约一成,而北美市场则将成长两成.

沃尔沃公布第三季营业利润为58亿瑞典克朗(8.84亿美元),路透调查的预估为62亿瑞典克朗,而去年同期的营业利润为49亿.

第三季营业利润率为7.9%,路透调查则为8.6%.

该公司称今年欧洲卡车市场销售将为24万台,位于该公司预估区间23-24万台的高端.

沃尔沃指出,北欧及俄罗斯需求量好,南欧及部分东欧市场转弱.

不过北美市场2011年表现将低于预期,卡车销量料达21万辆,低于先前预估的23-24万辆.

该公司并提到,预期2012年北美市场需求将成长,因客户将会受到低油耗新款卡车的吸引.该公司预期明年日本市场将成长两成,而巴西则将萎缩约一成.(完)