〔日本个股〕佳能调降相机销量预估,因泰国洪灾冲击零件供应

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月25日电---佳能(7751.T)周二将全年单镜反光(单眼,SLR)相机的销量预估从730万台降至720万台,称零件供应商受到泰国洪灾的冲击.
该公司并调降全年小型相机销量预估,从2,000万台降至1,900万台.
佳能称,泰国洪灾将造成年度营收减少500亿日圆,营业利润则减少200亿日圆.
该公司称,由于调整假设汇率及泰国洪灾而调降获利展望.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。