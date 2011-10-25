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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 14:38 BJT

〔日本个股〕佳能调降相机销量预估,因泰国洪灾冲击零件供应

路透东京10月25日电---佳能(7751.T)周二将全年单镜反光(单眼,SLR)相机的销量预估从730万台降至720万台,称零件供应商受到泰国洪灾的冲击.

该公司并调降全年小型相机销量预估,从2,000万台降至1,900万台.

佳能称,泰国洪灾将造成年度营收减少500亿日圆,营业利润则减少200亿日圆.

该公司称,由于调整假设汇率及泰国洪灾而调降获利展望.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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