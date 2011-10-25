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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 14:45 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳于六周高位附近

0634GMT--欧元兑美元日内几近持平于1.3916美元,仍接近六周高位1.3957,且周三峰会解决欧债危机料有进展的预期提供支撑.

美元/日圆JPY=持平于76.09日圆,距离历史低位75.78日圆不远.(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

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