〔欧股业绩〕ARM第三季业绩优于预期,因权利金收入强劲

路透伦敦10月25日电---英国ARM Holdings ARM.L公布第三季晶片设计的授权权利金收入强劲,助其超越市场预期,并抵销了假期前消费电子产品市场当前需求疲弱的冲击.

该公司公布税前获利成长44%至5,580万英镑,营收则成长20%至1.202亿英镑,双双超乎分析师预期.每股获利为3.05便士,亦优于预期.苹果(AAPL.O)iPad和新款iPhone 4S均采用该公司的处理器架构.

"尽管半导体产业普遍低于季节性活动水平,我们预期2011全年的美元营收将与当前市场预估的约7.63亿美元相当,"该公司周二表示.

分析师预估ARM将公布税前获利5,110万英镑,营收为1.165亿英镑,相当于每股获利2.75便士.(完)