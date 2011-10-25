〔台股业绩〕友达连亏四季共逾500亿台币,削减今明年支出度寒冬(更新版2)

(新增分析师评论及更多细节)

* 友达第三季亏损158亿台币,远高于预期

* 连四季大亏总计超过500亿台币,将严控现金流

* 公司称未来半年内看不到回升契机

* 削减今明年支出,靠智慧型手机度寒冬

记者 张雅菁/高洁如

路透台北10月25日电---在连亏四个季度共逾500亿台币後,台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)宣布削减今年及明年资本支出,并将严控库存及现金流管理,以求安度这场继2008年金融海啸以来的另一波产业寒冬.

受全球经济趋缓冲击,面板价格今年迟无起色,尤其是普及率已高的液晶电视用面板,更显供过于求,价格今年跌幅超过10%,部分甚至低于厂商的现金成本,令各大面板厂今年都亏损连连,下半年旺季难旺.

"第三季看不到任何景气提升,未来一至两季看不到迅速的改善,"友达代理总经理郑炜顺在专业投资人说明会上说,"明年上半年就是传统的淡季,所以我们现在看比较保守.中国年跟圣诞都要走的非常强劲,才会看到比较早的恢复."

友达周二再度交出令人失望的成绩,第三季净亏158亿台币,远高于市场原预估的亏损120.1亿台币.该公司第二季净损107.7亿台币;去年第三季则为小幅净利2.27亿.

这已是友达连续第四季亏损,累计一年以来已大亏500亿台币以上,这令市场对面板大厂的财务问题更加关注.

友达表示,未来全球经济不确定因素仍在,将强化现金流量管理也严控资本支出.该公司同时进一步下修今年资本支出至600亿台币左右,原估700亿以下;而明年的资本支出将不超过400亿台币.

削减资本支出的背後,代表的是明年几乎不会有新产能开出.友达并指出,原计划在明年下半年试产的大陆昆山新厂,目前只会持续土建工程,但装机量产可能落在2013年,甚至2014年,没有时间表.

**进入冬眠期**

在前景不明下,友达也罕见取消公布下季度出货及价格预估区间,仅指出大尺寸需求将低于第三季,不过手机面板持续强劲.郑炜顺表示,第四季价格大概持平,没机会看到明显往上调.公司预估第四季产能利用率将较第三季的77-78%进一步下滑.

"对整个产业悲观,但我们一直觉得友达在技术上及资产负债管理其实还蛮健全的,所以现在就是看这个寒冬要撑多久."巴克莱分析师叶婉屏称,"前两大现在状况其实也不太好.目前看起来,要到明年下半年才比较有机会获利,大家都是.而在那之前价格一定要先拉上去5-10%才有可能."

而在寒冬中,智慧型手机及平板电脑采用的小尺寸面板则成为取暖所在,因为需求相对较强劲且利润较丰下,成为产业亮点.

友达显示器事业总经理彭双浪表示,先前收购的新加坡厂在第三季已加入中小尺寸量产,未来智慧型手机出货比重会再提升,平均售价也会提升更多.而其主动式有机发光显示器(AM-OLED)的智慧型手机面板将在明年第二季量产.

不过,即使是LG显示器(034220.KS),手中握有苹果(AAPL.O)及亚马逊(Amazon)(AMZN.O)的中小尺寸面板订单,仍难免因为景气疲弱而"受寒".

全球第二大的LG显示器已公布第三季连续第四个季度亏损,因电视和个人电脑需求疲弱损及面板价格,并受一次性亏损压力.该公司预计第四季总出货量将较第三季度有个位数百分比的增长,价格跌势也有望得到遏制.预计产能利用率将回升至80%.[ID:nCN1165014]

至于全球最大平板显示器暨记忆体晶片生产商--韩国三星电子(005930.KS)已公布,预估第三季营业利润将较上年同期减少14%,因半导体和面板价格持续下滑,盖过了手机业务获利的强劲复苏.[ID:nCN2007325]

而大陆面板厂陆续开出新产能,亦为产业供需失衡状况带来变数.京东方(000725.SZ)(200725.SZ)在6月底建成大陆首条8.5代生产线,在全球市占率预估提升至8%左右;该公司并计划总投资220亿元人民币建设第5.5代AM-OLED生产线.[ID:nCT0393162]

**财务健全度**

而在不少分析师看坏台厂明年仍将无力转盈下,未来其财务健全度与现金流量,为另一关注焦点.有分析师指出,拥有"富爸爸"集团当後盾的韩系厂商,可能相对将比台湾及日本厂商站得稳.

友达财务长杨本豫表示,以合并报表来看,友达从第三季底的未来一年里,还款总数约430亿台币左右,但手边可动拨的长期额度超过450亿.此外,帐上现金仍有约830亿台币,亦可支应第四季及明年的资本支出,友达的流动性没有问题.

他并介绍称,在部分六代厂将完成折旧摊提後,明年整体折旧费用约770亿台币,低于今年的880亿.

对于亦将在本月底前公布财报的奇美电(3481.TW),巴克莱的叶婉屏指出,"我会再更悲观,因为他们借蛮多钱的,他们压力会比较大."

日本索尼(6758.T)、东芝(6502.T)和松下(6501.T)已宣布,将利用政府提供的资金支持来合并它们的液晶面板业务,以便能够与韩国和台湾的低成本面板竞争.[ID:nCN1935531]

友达今日股价收高2.02%,报12.65台币,仍未远离2002年以来低谷;大盘加权股价指数.TWII则是收小升0.28%.竞争对手奇美电收高3.46%,报11.95台币.

累计今年以来友达共下挫58.25%,其股价表现远远落後大盘的下跌16.51%,但表现优于奇美电的大幅下挫70.35%.(完)

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