《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月25日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:已然再度上探位于1.3937/1.4092的顽强阻力(即诸多长期均线及费波纳奇回档位所在),我们预计其将抑制上档空间且上探走势将功败垂成.
然而,我们静待卖出讯号--不论是从汇价或指标,而更加确信近期涨势仅为修正走势,欧元长期趋势仍为下跌.
美元/日圆:上周改写新低至75.78日圆,仍直接面临卖压袭击,上档受制于77.00的云区阻力.短期料仍受压,并受77.86的9月高位压制.
美元/瑞郎:力图在0.8786/52的关键支撑前反弹回升(即200日均线及8月以来升势的23.6%回档位).我们看好汇价会自此回弹.(完)
--编译 龚芳;审校 白云
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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