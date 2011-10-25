《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月25日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已然再度上探位于1.3937/1.4092的顽强阻力(即诸多长期均线及费波纳奇回档位所在),我们预计其将抑制上档空间且上探走势将功败垂成.

然而,我们静待卖出讯号--不论是从汇价或指标,而更加确信近期涨势仅为修正走势,欧元长期趋势仍为下跌.

美元/日圆:上周改写新低至75.78日圆,仍直接面临卖压袭击,上档受制于77.00的云区阻力.短期料仍受压,并受77.86的9月高位压制.

美元/瑞郎:力图在0.8786/52的关键支撑前反弹回升(即200日均线及8月以来升势的23.6%回档位).我们看好汇价会自此回弹.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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