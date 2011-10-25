〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,欧盟峰会前观望气氛弥漫

路透台北10月25日电---台币兑美元TWD=TP周二收在平盘附近,微幅上涨0.8分.因市场寄望欧债解决方案出炉,促亚币持于近日高位,但台股震荡缺乏明显方向,市场观望气氛弥漫.

汇银人士指出,尽管盘初见外资汇入推升台币,但不久又见到外商银行及进口商趁机进场买汇,场上买卖力道交错,令台币多数时间陷于区间整理.市场静待周三(26日)欧盟峰会将召开的第二次会议,明日台币交投区间先看30.05-30.20元间.

"越接近30元的心理关卡,各家银行都会有回补美元的需求,"一位本地银行人士称.

他们并表示,尽管市场普遍预期欧债终将解决,但要小心利多出尽,获利了结的美元买盘可能提前出现.

此外,有交易商表示,近日美林威胁恐于年底调降美国债信AAA评级,加上人民币持续升值的步伐明确,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员不只一次暗示,考虑推出量化宽松政策刺激经济,均有可能为非美货币走势提供支撑,将成为欧债危机告于段落後,接下来的观察重点.

不过,场上多空消息杂陈,各家看法不一.有市场人士认为,欧债危机尚未结束,除非在外资大举汇入的带动下,台币有效升破29.8元价位,否则在未来经济前景难明下,台币未来走跌的机会仍较大.

台湾加权指数.TWII今日收盘微幅上涨0.28%至7,491.21点;外资及陆资在台股买超61.25亿台币,已经连续两日买超,上交易日修正後为买超134.61亿.[ID:nCT0410320]

新兴市场中,亚币周二多数上涨,韩元KRW=与泰铢THB=引领升势,因市场愈发相信欧洲能够遏制其债务危机,亦因人民币CNY=中间价创下纪录高位,但也有部分投资者在周三欧元区峰会前了结获利.[EMRG/SGCN]

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