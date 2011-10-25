〔欧股业绩〕英国BP称产出止跌回升,基础获利虽下滑但优于市场预估

路透伦敦10月25日电---英国石油业巨擘BP(BP.L)周二表示,已走出墨西哥湾漏油事件的阴霾,预期产出将会成长,而预定出售投资的进度跳升近50%至450亿美元.

管理阶层表示,预期现金流改善的时程将能适时地支应公司扩大向投资人派发股息,并重启股票回购计画.

不过该公司同时公布第三季基础获利下滑,因产出走低;此前该公司卖出多处油气田,以支应墨西哥湾漏油事件成本,而这抵销了油价上涨的效益.

BP表示,当季重置成本净利为51.4亿美元,高于上年同期的18.5亿美元,当时该集团为了漏油事件提列大笔费用.

BP指出,该公司岁修活动增加的情形已经接近尾声.

"2011年10月成为公司油气产出的转折点."BP在一份声明稿中指出.

除去这类一次性的项目,该公司获利下滑3.7%至53.3亿美元,高于路透调查九位分析师平均预估的50.3亿.

重置成本获利排除了与燃料存货相关的未实现估值利得与损失,而此一数据近似于美国会计规定下的净利.(完)