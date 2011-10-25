〔韩国央行〕9月会议中两位委员赞成升息,一名委员警告有滞胀风险(更新版)

(新增细节)

* 一名委员对停滞性通胀提出警告--会议记录

* 四名委员提到全球性不确定因素

路透首尔10月25日电---韩国央行周二公布的9月8日会议记录显示,六名政策委员中有两名投票赞成升息,警告称通胀可能长时间停滞在高档.

会议记录显示,包括总裁金仲秀在内的其他四名委员投票支持基本利率(base rate)不变,称发达经济体及全球金融市场的不确定性升高.

"消费者物价增幅仍处于高档,但不排除未来经济成长及消费者物价迅速修正的可能."会议记录引述一名投票赞成维持基本利率不变的委员谈话指出.

会议记录中并未直接写出个别委员的发言内容,但提到立场偏强硬的委员Kim Dae-sik及Choi Do-soung投票赞成升息25个基点.

"若我们维持利率不变,可能导致通胀久久不退,甚至于发生低成长、高通胀的滞胀情形."记录写到一名赞成升息委员的谈话内容显示.

韩国央行在接下来的10月13日会议中亦维持利率不变,总裁金仲秀称这次是一致决议按兵不动.是次会议记录将在11月底公布.(完)